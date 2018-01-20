  • 20 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.658
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Uluslararası hukuka uygun olan harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir"dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir

TBMM Başkanı Kahraman, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimizin sınır güvenliğimizi sağlamak ve güney sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasını önlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Devletimizin meşru müdafaa hakkı olarak başlatılan ve uluslararası hukuka uygun olan harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir. Harekatı gerçekleştiren kahraman ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ederim."

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER