TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Dünyanın hem 5'ten hem de 1'den büyük olduğu gösterilmiştir

TBMM Genel Kurulu, bütçe üzerinde son konuşmaların yapılması ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının açık oya sunulması için Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Kahraman, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, bugün her iki kanun tasarısının tümüyle ilgili son müzakereleri yapacaklarını söyledi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının dün akşam BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla reddedildiğini anımsatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Bu karar, yerinde ve sevindiricidir. Bu karar, daha önce BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin vetosu ile 14'e karşı 1 oyla reddedilen karanın teyiti mahiyetindedir, düzeltilmesi ve yapılan başvurunun yanlışlığı manasındadır. Böylece dünyanın hem 5'ten büyük olduğu hem de 1'den büyük olduğu gösterilmiştir. Sadece 9 devletin aleyhte kaldığı bu karar, 128 devletin kararıyla alındı. Bu devletlere teşekkür ediyoruz. ABD'nin tek yanlı olarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesine karşı ilk çıkan, dönem başkanı olarak İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını toplayıp İslam ülkelerini Kudüs konusunda ortak bir kararda buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerimizin genel başkanlarına, idarecilerine, milletvekillerine, ortak bildiri ile tavrımızı dünyaya ilan eden siyasi partilerimize, bu yanlışlığı çeşitli gösterilerle reddeden necip milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA