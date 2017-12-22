  • 23 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Dünyanın hem 5'ten hem de 1'den büyük olduğu gösterilmiştir

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Dünyanın hem 5'ten hem de 1'den büyük olduğu gösterilmiştir

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, BM Genel Kurulu'nda reddedilen ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili olarak "Dünyanın hem 5'ten hem de 1'den büyük olduğu gösterilmiştir" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TBMM Başkanı İsmail Kahraman: Dünyanın hem 5ten hem de 1den büyük olduğu gösterilmiştir

TBMM Genel Kurulu, bütçe üzerinde son konuşmaların yapılması ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının açık oya sunulması için Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Kahraman, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, bugün her iki kanun tasarısının tümüyle ilgili son müzakereleri yapacaklarını söyledi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının dün akşam BM Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla reddedildiğini anımsatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Bu karar, yerinde ve sevindiricidir. Bu karar, daha önce BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin vetosu ile 14'e karşı 1 oyla reddedilen karanın teyiti mahiyetindedir, düzeltilmesi ve yapılan başvurunun yanlışlığı manasındadır. Böylece dünyanın hem 5'ten büyük olduğu hem de 1'den büyük olduğu gösterilmiştir. Sadece 9 devletin aleyhte kaldığı bu karar, 128 devletin kararıyla alındı. Bu devletlere teşekkür ediyoruz. ABD'nin tek yanlı olarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesine karşı ilk çıkan, dönem başkanı olarak İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını toplayıp İslam ülkelerini Kudüs konusunda ortak bir kararda buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerimizin genel başkanlarına, idarecilerine, milletvekillerine, ortak bildiri ile tavrımızı dünyaya ilan eden siyasi partilerimize, bu yanlışlığı çeşitli gösterilerle reddeden necip milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kudüs, BM Genel Kurulu, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER