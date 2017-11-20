TBMM Başkanı bugün seçiliyor

TBMM Genel Kurulunda, bugün 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

Meclis Başkanlığı için; AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday oldu.

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

Üçüncü turda seçilmesi bekleniyor

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Mevcut milletvekili dağılımına göre, TBMM Başkanının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün gerçekleştirilecek.