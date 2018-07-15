TBMM Başkanı Binali Yıldırım "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisinin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te 15 Temmuz konulu "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisinin açılışını yaptı.

Meclis'te bombanın düştüğü Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisine binlerce vatandaş geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bugün TBMM'nin gurur günüdür"

Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin zafer yıl dönümüdür. Bugün hainlerin, kalleşlerin, darbecilerin başının ezildiği TBMM'nin gurur günüdür.

"Şerefimizi korumak için o gece meydanlardaydık"

İnsan bir kere doğuyor bir kere ölüyor. Doğum ve ölüm arasındaki hayat denen emaretin haysiyet ve şerefini korumak da bizlere düşüyor. İnsan yaratılanların en şereflisidir. Bizler de şirrete karşı şerefimizi korumak için o gece meydanlardaydık. Kutsal değerlerimizle yaşıyor, kimliğimizi ve kişiliğimizi buna göre inşa ediyoruz. Vatan, millet, bayrak ve bağamsızlık aziz Türk milletinin vazgeçmeyeceği değerlerdir.

"Değerlerimizi FETÖ'cü hainlere teslim etmedik"

"15 Temmuz gecesi milli iradenin tecelli ettiği bu çatı altında beraber olduk. Mukaddes değerlerimizi FETÖ'cü alçakların hain emellerine teslim etmedik. O gece TBMM bir kez daha gazi oldu. Başarıyla verdiğimiz mücadelenin Başkomutanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 26. dönem meclis başkanımız İsmail Kahraman'da o gece bu meclisi açık tutumuş milletvekilleri ile bu alçak kalkışmaya meydan okumuştur. Gazi meclisi o gece terk etmeyen tüm milletvekillerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Bundan sonra benzer bir olay olduğunda hiç şüpheniz olmasın ki bu aziz millet ve bu milletin vekilleri aynı şekilde dik duracak, aynı karşılığı verecektir."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Bundan sonra benzer bir olay olduğunda hiç şüpheniz olmasın ki bu aziz millet ve bu milletin vekilleri aynı şekilde dik duracak, aynı karşılığı verecektir. #MilletinZaferihttps://t.co/GrhTNO2tci pic.twitter.com/1npAZk8iPd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Temmuz 2018

"251 şehidimizi rahmetle anıyorum"

"251 şehidimizi rahmetle şükranla anıyorum, mekanları cennet olsun. Milletimizi devletimizi yaşatmak için canlarını seve seve vermeyi göze alan bütün gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: TRT Haber