TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan 'seçim ittifakı' açıklaması

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop, AK Parti Siyaset Akademisi programına katılmak üzere geldiği Uşak'ta Vali Salim Demir'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şentop, partisinin düzenlediği Siyaset Akademisine katılmak için kente geldiğini belirterek, Siyaset Akademisinin 10'uncu yılında olduğunu ve bunun da bir kurumsallaşmayı ve istikrarını ifade ettiğini aktardı.

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası siyasette kendisine yeni bir yol çizdiğini belirten Şentop, 15 Temmuz'un Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştılar"

Şentop, Yenikapı ruhuyla bir rota çizmeye çalıştıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"7 Ağustos'ta bütün siyasi partiler beraberdi ama daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber 15 Temmuz'un ve 7 Ağustos'un ruhuna uygun bir hareket tarzıyla yola koyulduk. 15 Temmuz devletimize ve milletimize açık bir saldırıydı. Türkiye'de daha öncelerde darbeler oldu ama bu bir darbe değil başka çok kimsenin de ifade ettiği gibi bir işgal teşebbüsüydü Türkiye için. Bir uluslararası projenin Türkiye'de taşeronluğunu yapan bir ekip FETÖ örgütü bunlar uluslararası sistemin bazı unsurları adına Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştılar buna karşı milletimiz ve devletimiz bir refleks ile karşı durdu ve başarılı oldu. Türkiye tarihinde ilk defa bütün darbelerin aksine millet tarafından bastırılmış bir işgal teşebbüsüyle karşılaşmış olduk. Millet ve devlete karşı bir saldırı olduğu için birinci hedefimiz devleti ve milleti tahkim etmekti."

Türkiye'de bir daha darbelerin ve FETÖ benzeri sızmaların olmayacağı iyi işleyen bir hükümet sistemi oluşturmak için harekete geçtiklerine değinen Şentop, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de büyük bir siyasi hamlenin gerçekleştirilmiş olduğunu belirtti.

"Seçim ittifakının bir hikayesi var"

Şentop, seçim ittifakını içeren metnin Anayasa Komisyonundan geçtiğini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sabah komisyon raporu basılmış olacaktır pazartesiden itibaren de mecliste görüşülmeye başlanacaktır. Tabi bu ittifak AK Parti'nin veya Milliyetçi Hareket Partisinin bir takım oy hesapları baraj meselesi gibi hesaplarla ortaya çıkan bir şey değil. Bu seçim ittifakının bir hikayesi var az önce anlatmaya çalıştığım o hikayedir. Yani 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki tabloyu gören, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu riskleri tehditleri gören siyasetçiler, siyasiler birlikte hareket etme ve Türkiye'de dışarıya karşı güçlü bir duruş sergileme bir tavır ortaya koyma kararlılığıyla yola çıktılar. Milliyetçi Hareket Partisi ile bu seçim ittifakı meselesi seçim yaklaşıyor acaba ne yapacağız gibi bir endişeden değil 15 Temmuz'dan bugüne kadar birlikte yürümüş olduğu yolun kurumsallaştırılması anlamında bir adımdır. Bu bakımdan bu seçim ittifakı daha sonra Cumhur İttifakı ismini koyduğumuz bu ittifak bu anlamda Türkiye'de güçlü bir siyasi iktidar duruşunun tavrının temeli olarak kanun düzenlemesiyle ortaya çıktı, inşallah meclisten de geçecektir."

"Biz doğru yerde durduğumuzu gösterdik"

Bununla beraber uyum çalışmaları bağlamında milli mutabakat komisyonunun devam edeceğine dikkati çeken Şentop, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın bunu ifade ettiğini anımsattı. Türkiye'deki siyasetin bütün milli ve yerli unsurlarını, STK'ları bu duruşa davet eden Şentop, şunları kaydetti:

"Bu bir tercihtir isteyen tercih edebilir isteyen farklı bir yerde kendisini konumlandırabilir ama Türkiye'de 2019'un hem yerelde hem de Cumhurbaşkanı seçimlerinde önemli bir karar noktası bir dönüm noktası olduğunu ifade etmem gerekir. Burada herkesin tavrının ne olduğu önümüzdeki yıllarda asırlarda sorgulanacaktır değerlendirilecektir. Biz doğru yerde durduğumuzu Türkiye'nin yanında durduğumuzu bütün süreçte de göstermiş olduk."

60 binin üzerinde kişi akademiden ders aldı

Şentop daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi'nin ilk dersine katıldı. Şentop, akademinin 10'uncu yaşında olduğunu ve bu süre içerisinde 60 binin üzerinde kişinin akademiden ders aldığını aktardı.

Akademiye katılan kişilerin dersler sonunda sınava tabi tutulduğunu ve başarılı olanlara sertifika verildiğini belirten Şentop, "AK Parti siyaset tecrübesini teorik olarak Türkiye dışındaki başka ülkelere farklı siyasi partilere aktarıyor. Çok geniş bir yelpazede bunların bir kısmı İslam dünyasından bir kısmı farklı kültürlerden ülkeler ve partiler. Bunların hepsi AK Parti'den siyaset nasıl yapılır. Parti nasıl kurulur, teşkilatlanma nasıl olur, parti çalışmaları faaliyetleri seçim kampanyaları nasıl yürütülür gibi bilgileri yurt dışına aktarıyoruz." dedi.

Şentop, Uşak ziyareti sırasında Ulubey Kanyonlarını ve Uşak at çiftliğini de ziyaret etti.

Şentop'a AK Parti Uşak Milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın eşlik etti.

Kaynak: AA