  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.066
    EURO 5.036
  • BIST 111130.11
    ALTIN 176.88
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TBMM 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

TBMM 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Pazartesi günü, TBMM'nin 98. Açılış Yıl Dönümü Törenleri dolayısıyla özel gündemle toplanacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TBMM 23 Nisanda özel gündemle toplanacak

TBMM'nin 98. Açılış Yıl Dönümü Törenleri'nin kutlama programı belli oldu.

İlk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anıtkabir'de yapılacak törenlerde de çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Özel Defter imzalanacak.

Daha sonra, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anma Töreni gerçekleştirilecek.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, burada bir konuşma yapacak.

Özel Defter'in imzalanacağı törenlerde, Ankara Kulübü Derneği seymenlerinin gösterisi de gerçekleşecek.

İsmail Kahraman, daha sonra TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek.

TBMM Genel Kurulu, özel gündemle toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurul'da, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

TBMM Başkanı Kahraman tarafından akşam da TBMM Tören Salonu'nda bir resepsiyon verilecek.

Kaynak: AA


 

Etiketler: tbmm, özel oturum, 23 nisan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER