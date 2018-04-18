TBMM 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

TBMM'nin 98. Açılış Yıl Dönümü Törenleri'nin kutlama programı belli oldu.

İlk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anıtkabir'de yapılacak törenlerde de çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve Özel Defter imzalanacak.

Daha sonra, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anma Töreni gerçekleştirilecek.

23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey'in yaptığı konuşma seslendirilecek, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, burada bir konuşma yapacak.

Özel Defter'in imzalanacağı törenlerde, Ankara Kulübü Derneği seymenlerinin gösterisi de gerçekleşecek.

İsmail Kahraman, daha sonra TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek.

TBMM Genel Kurulu, özel gündemle toplanacak. Birleşim açıldıktan sonra İstiklal Marşı okunacak. Genel Kurul'da, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

TBMM Başkanı Kahraman tarafından akşam da TBMM Tören Salonu'nda bir resepsiyon verilecek.

Kaynak: AA



