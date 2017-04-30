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TBMM, 2 haftalık aranın ardından mesaisine başlıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, haftaya bazı kamu alacaklarını yeniden yapılandıran tasarıyı görüşerek başlayacak.

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TBMM, 2 haftalık aranın ardından mesaisine başlıyor

Meclis, iki haftalık aranın ardından mesaisine başlayacak. TBMM Genel Kurulunun, 2 Mayıs Salı günkü birleşiminde, sözlü soruların yanıtlanması bekleniyor. Komisyonlar da çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, haftaya bazı kamu alacakları yeniden yapılandıran tasarıyı görüşerek başlayacak. Komisyonun, 2 Mayıs Salı günü görüşeceği tasarı, Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacaklarını yeniden yapılandırıyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'yla, 31 Mart 2017'den önceki vergiler, gümrük vergileri, vergi ve bazı idari para cezaları, sigorta ve sosyal güvenlik destek primleri ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tasarıyla daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam eden borçluların, yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.

Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklarla belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsama dahil ediliyor.

Tasarının salı günü komisyonda kabul edilmesi halinde TBMM Genel Kurulunda çarşamba ve perşembe günleri görüşülmesi bekleniyor.

- Komisyonlar

TBMM Dışişleri Komisyonu da 4 Mayıs Perşembe günü, Türkiye'nin bazı ülkelerle, çeşitli alanlarda imzaladığı uluslararası anlaşmaları uygun bulan kanun tasarılarını görüşecek.

TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu da bilirkişi raporlarını görüşecek ve konuyla ilgili uzmanları dinlemeyi sürdürecek.

Ayrıca partilerin grup toplantıları da salı günü yapılacak. 

Etiketler: tbmm, meclis
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