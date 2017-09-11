Tatil bitti, "uyum eğitimi" başladı.

Okul öncesi ile birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı.

Okulların açılmasından bir hafta önce başlatılan uyum eğitimine, bu yıl lise dokuzuncu sınıflar da dahil edildi.

Amaç öğrencilerin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına daha çabuk uyum sağlamaları. Onlar için ders zili bir hafta erken çaldı.

Anaokulu, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve dokuzuncu sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için, bir hafta süreyle "uyum eğitimleri" verilecek.

Annelerinin eşliğinde okula başlayan minikler, ilk hafta oyun, müzik, resim gibi etkinlikler yapacak, okulu ve arkadaşlarını tanıyacak.

Uzmanlar okula alışma döneminde ailelerin atacağı adımların, bu süreci kolaylaştıracağına işaret ediyor.

Sadece minikler için değil, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıfa başlayan abi ve ablaları için de okul erken başlıyor.

Son yıllarda ortaokul beşinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilen uygulamaya, bu yıl ilk kez lise dokuzuncu sınıf öğrencileri de eklendi.

Onların uyum haftasında da, özellikle farklı okullardan gelen öğrencilerin yeni okullarını tanımaları, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışıp kaynaşmaları için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.