Taşeronlar, 2 Nisan Pazartesi günü kadroya geçiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türk Metal Sendikasın tarafından düzenlenen "Emek Dostları Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, taşeronla ilgili önemli bir süreçte iki gün kaldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Dün gece itibarıyla 4C'den 4B'ye geçen kardeşlerimizle ilgili kararnamemiz Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yüzde 10 ücret artışıyla önümüzdeki dönemde 4B sözleşmeli personel statüsünde olan çalışanlarımızla alakalı olarak izin sürelerinde bir düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu kardeşlerimiz düzenlemeler hayata geçtiğinde faydanalanacaklar. Mevcut yaptıkları işleri yapmaya devam edecekler. Diğer taraftan da 2018-2019'u kapsayan 4. dönem toplu sözleşmemizdeki kazanılmış olan sosyal haklardan da 4C'den 4B'ye geçen kardeşlerimiz faydalanacaklar."

Bakan Sarıeroğlu, taşerondan kadroya geçişlere ilişkin ise şunları söyledi:

"Taşeronda çok kapsamlı bir süreci geride bıraktık. Bilgi kirliliklerinin yaratıldığı, bazı algı operasyonlarının yaşandığı bir dönemdi. Ama yüzümüzün akıyla inşallah pazartesi itibarıyla sonuçlandırmış olacağız. Merkezi bütçeyle düzenlemiş olan kamu kurum ve kuruluşlarımızda personel çalıştırma ihaleleri kapsamındaki tüm taşeron kardeşlerimizin kadroya geçişiyle ilgili süreçlerimizi İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sağlıklı bir şekilde yürüttük."

"4 Aralık kriterinin konma sebebi, tamamen hak kaybı yaşanmamasıyla alakalıdır"

Sarıeroğlu, "4 Aralık kriteri"yle alakalı birçok tartışmanın olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"4 Aralık kriterinin konma sebebi, tamamen hak kaybı yaşanmamasıyla alakalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 5 Aralık tarihinde taşerondan kadroya geçişle ilgili açıklama yapıldıktan sonra bazı durumlarla karşı karşıya kaldık. İşten çıkarma riski olduğunu gördük, başka kişilerin işe yerleştirilmeleriyle alakalı bir risk durumu söz konusuydu. Bunu engellemek amacıyla iyi niyetli hak kayıplarının yaşanmaması adına konmuş bir kriterdir. Geçmiş dönemlerde taşerona kadroyla ilgili olarak ortaya koyduğumuz seçim beyannamelerimizde ve o dönemde verdiğimiz sözlerden daha ileride bir düzenleme gerçekleştirdik. Asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapmadık. Teknik, zor bir konuydu. Uygulamada yaşanan farklı durumlar söz konusuydu ama sendikalarımızın, çalışanlarımızın, bürokratlarımızın katkılarıyla artık son aşamaya gelmiş durumdayız."

Sarıeroğlu, büyüme oranlarıyla ilgili Türkiye'nin İrlanda'dan sonra en çok büyüyen ülke konumuna geldiğini vurguladı. AB ülkeleri, G20 ülkeleri içerisinde Türkiye'nin büyümede lider konumunu koruduğunu söyleyen Sarıeroğlu, gelecek dönemde de sürdürülebilir, kapsayıcı, dengeli şekilde büyüme performansını artırmak için işçiler, işverenler ve 81 milyon vatandaşla kararlı adımlara yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA