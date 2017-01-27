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Buradasınız : » » 'Taşeron konusu referandum sonrası gündemimizde olacak'

'Taşeron konusu referandum sonrası gündemimizde olacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, taşeron konusunu "Kamu Çalışanı Reformu" çerçevesinde bütüncül biçimde çözme gayretinde olduklarını söyledi.

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Taşeron konusu referandum sonrası gündemimizde olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,  İstanbul'da ekonomi muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Staj dönemi emeklilikten sayılmayacak 

Müezzinoğlu, 'staj döneminin emekliliğe yansıması' gibi bir çalışmanın şu an gündemlerinde bulunmadığını bildirdi. Staj döneminin öğrencilerin mesleklerine olan katkılarını anlattı.

Emeklilik yaşı artacak mı? 

Müezzinoğlu, emeklilik için yaş bekleyenlere ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"Yaşı bekleyenler beklemeye devam edecek. Bunu daha önce de söyledim. Benim için çok kolay bir cümle değil. Avrupa'da hangi ülkeyi alırsanız alın, OECD ülkelerinin tamamında en alt emeklilik yaşı 65'tir. 64,5 yaşının altında emekli bulamazsınız. Bizde 37 yaşında emeklilerimiz var. OECD üyesi ülkelerin ortalama emeklilik yaşı 72. Bizim şu anda yeni yeni 52 oldu. 49'lardan 52'ye geldik. 2023'te bu 55'lere geliyor. Hedefimiz 2036'da 58'lere, 60'lara gelmek. 2046'da ancak 65'e geleceğiz. OECD üyesi ülkeler emeklisine ortalama 17 yıl maaş öderken, biz 27 yıl maaş ödüyoruz. Evet benim de gönlüm vermekten yana ama kimden neyi veriyoruz, bize kaybettiği, ödettiği bedel ne? Onu hep beraber paylaşmamız lazım." 

Taşeron konusu referandumdan sonra gündeme gelecek 

Müezzinoğlu, taşeron konusunu "Kamu Çalışanı Reformu" çerçevesinde bütüncül biçimde çözme gayretinde olduklarını, konuyu özellikle referandum sürecinde tartışmayı doğru bulmadığını, reel bir zamanda sağlıklı bir çözümü nisan ve mayıstan sonra değerlendireceklerini bildirdi.

"Taşeron konusunu özellikle referandum sürecinde tartışmayı doğru bulmuyorum. Sağlıklı bir çözümü nisan ve mayıstan sonra değerlendireceğiz" dedi.

"İşsizlik Fonu'ndan yararlananlar 61 bine indi"

Mehmet Müezzinoğlu, İşsizlik Fonu'ndan yararlananların sayısının 2016 sonu itibarıyla 70 bin iken, dün rakamın 61 bine indiğini belirterek, "2002-2016 arası 5 milyon 60 bin kişiye 14 milyar lira, 2016'da 785 bin kişiye 2,7 milyar lira işsizlik ödeneği verilmiş." dedi.

Grev ertelemeleri konusunda yapılan eleştirilere de değinen Müezzinoğlu, iki ertelemeden birinde ertesi gün uzlaşıldığını, şu an bir sektörde yapılan ertelemenin stratejik alanlara ürün üreten bir sektör olması dolayısıyla gerçekleştiğini, gerek sendika gerekse işverenle görüşmeleri devam ettirdiklerini bildirdi.

Bu yıl en önemli çalışma alanlarından birinin de kayıt dışılıkla mücadele olacağına dikkati çeken Müezzinoğlu, işçilere, işverenlerin SGK'sını ödeyip ödemediğine yönelik ALO 170'i arayarak öğrenme çağrısında bulundu. Müezzinoğlu, bu şekilde haksızlığa uğrayan işçilerin mücadelesini verip davasını açıp takip edebileceğini de söyledi. AA

Etiketler: taşeron, staj, emeklilik yaşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğ
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