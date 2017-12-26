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Taşeron kadro düzenlemesinde başvurular 2 Ocak'ta başlıyor

Taşeron işçilere kadro çalışmaları 2 Ocak'ta başlıyor. Başvurular çalışılan alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecek kurumlara yapılacak.

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Taşeron kadro düzenlemesinde başvurular 2 Ocakta başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşerona kadro düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Alt işveren işçilerin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler dikkate alınacaktır.'' denildi.

Kadroya geçilen idare ile yapılacak sulh sözleşmesinin çalışanın haklarından vazgeçmesi anlamına gelmediği belirtildi.

Alt işverenler çalıştıkları şirketlere herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermeyecek.

Başvurular, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalışılan alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecek kurumlar üzerinden gerçekleşecek.

TRT HABER
 

Etiketler: taşeron, Çalışma Bakanlığı
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