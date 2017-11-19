'Taşeron işçilerle ilgili ilk taslakları Başbakan'a ilettik'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kamuda istihdamı ile ilgili çalışmaların belirli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Sarıeroğlu, "İlk taslaklarımızı Başbakan'a ilettik. Çalışma tamamlanınca kamuoyuna sunacağız" dedi.

Bakan Sarıeroğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Çalışmalar belli aşamaya geldi Başbakan'a ilettik ilk taslaklarımızı. Onun bazı önerileri görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi yeniden revize diyoruz, dün bununla ilgili bakanlıkta arkadaşlarımızla çalıştık. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan çalışma yapıyor. Kısa zamanda inşallah haklarını tamamen netleştirip tabi ki kamuoyuna sunacağız."

Kaynak: TRT Haber