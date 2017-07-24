  • 24 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Taşeron işçilerin gözü kulağı Bakan Sarıeroğlu'nda

Taşeron işçilerin gözü kulağı Bakan Sarıeroğlu'nda

Bakan Sarıeroğlu'nu, aralarında taşeron işçilere kadro, memurların zam pazarlığı, işsizlikle mücadele ve kıdem tazminatı düzenlemesinin de olduğu yoğun gündem bekliyor.

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Taşeron işçilerin gözü kulağı Bakan Sarıeroğlunda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nu, aralarında taşeron işçilere kadro, memurların zam pazarlığı, işsizlikle mücadele ve kıdem tazminatı düzenlemesinin de olduğu yoğun gündem bekliyor.

Geçen hafta yapılan kabine değişikliğinin ardından Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Sarıeroğlu, ilk olarak ağustos ayında başlayacak 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine başkanlık yapacak. Görüşmeler, yaklaşık 1 milyon 700 bin kamu görevlisi ile memur emeklisini doğrudan ilgilendiriyor.

Bakan Sarıeroğlu, memurların zam pazarlığının ardından bir süredir çalışma hayatının gündemini meşgul eden kıdem tazminatı düzenlemesi üzerinde yoğunlaşacak. Bu kapsamda sosyal taraflarla bir araya gelmesi beklenen Sarıeroğlu, mesaisinin bir bölümünü kıdem tazminatına ayıracak.

Taşeron işçilerin gözü kulağı Sarıeroğlu'nda olacak

İşsizlik de yeni bakanın gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Sarıeroğlu, çift haneli rakamları bulan işsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında, bakanlığının başlattığı istihdam seferberliği çerçevesinde çeşitli girişim ve ziyaretlerde bulunacak.

Sarıeroğlu'nun en fazla mesai harcayacağı konuların başında ise taşeron işçilerin kadro talebi gelecek. Hükümetin kadro vaadinde bulunduğu yaklaşık 800 bin işçinin gözü kulağı, sendika kökenli bir bakan olarak Sarıeroğlu'nda olacak.

Bakan Sarıeroğlu, hükümetin eylem planında yer alan kamu personel rejiminin günün koşullarına uyarlanması ve statü karmaşasının ortadan kaldırılmasını amaçlayan Devlet Memurları Kanunu'ndaki düzenlemeye de mesai harcayacak.

Etiketler: Jülide Sarıeroğlu, Çalışma Bakanı, taşeron kadro, memurlar, memur zam
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