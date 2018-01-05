Tarım sigortalarında kadınlara ve gençlere yüzde 5 indirim müjdesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kadın ve genç çiftçilere müjde vererek, "Birçok özel uygulamamızla desteklediğimiz kadın ve genç çiftçilerimizin devlet sigortası sistemine katılımını teşvik etmek amacıyla tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i oranında indirim getirdik." dedi.

Fakıbaba, doğal riskler karşısında bitkisel ve hayvansal üretimde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için büyük önem arz eden Tarım Sigortaları Havuzu'nun 2006 yılından beri çiftçilere hizmet verdiğini belirtti.

Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda devlet destekli tarım sigortasının kapsamını her yıl genişlettiklerini hatırlatan Fakıbaba, bu konuda 2017 yılını başarılı bir tabloyla geride bıraktıklarını bildirdi.

Fakıbaba, geçen yıl 1,6 milyon tarım sigortası poliçesi düzenlendiğini belirterek, "23 milyon dekar alan, 1,8 milyon arılı kovan sigortalandı. Üreticilerden 739 milyon liralık prim toplanırken bunun karşılığında üreticilere 850 milyon lira hasar ödemesi yaptık. 29 milyar liralık tarımsal değere teminat verdik. Sigorta kapsamına alınan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 2,4 milyona ulaştı. Aynı dönemde 300 bin hasar dosyası işlem gördü." diye konuştu.

Kadınlara ve gençlere müjde

Fakıbaba, prim fiyatları ve muafiyet oranlarında iyileştirmelere gittiklerinin de altını çizerek, "Kadın ve genç çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Birçok özel uygulamamızla desteklediğimiz kadın ve genç çiftçilerimizin devlet sigortası sistemine katılımını teşvik etmek amacıyla tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i oranında indirim getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Arıcılık sigortasında prim fiyatlarını; sabit arıcılıkta yüzde 0,9'dan 0,8'e, gezginci arıcılıkta ise yüzde 1,4'ten 1,3’e indirdiklerini belirten Fakıbaba, kiraz üretiminde yağmur teminatı için uygulanan muafiyet oranını ise yüzde 20'den yüzde 10'a çektiklerini bildirdi.

Hayvan hayat sigortalarının kapsamı genişletildi

Fakıbaba, küçükbaş hayvan hayat sigortasındaki prim fiyatı oranını yüzde 8'den yüzde 7'ye düşürdüklerine dikkati çekerek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarıyla ilgili hayat sigortaları kapsamına yeni hastalıkları da ilave ederek kapsamı genişlettiklerini söyledi.

Kaynak: AA