  • 17 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Tarihi zirveyi dünya basını böyle gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi yabancı basında geniş yankı buldu.

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Tarihi zirveyi dünya basını böyle gördü

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Merakla beklenen görüşme Beyaz Saray'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ilk kez yüz yüze görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi dünya basınında da yer buldu.

CNN iki liderin görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısını son dakika haberi olarak vererek, canlı yayınladı. 

New York Times gazetesi ise Amerikalı Başkanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarını manşetine taşıdı.

Gazete, "Trump terörle mücadelede Erdoğan’ı müttefik olarak övdü" başlığını kullandı.

New York Times’ın haberinde, "Başkan Trump Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İslami aşırılıklara karşı mücadelede güvenilir müttefik olarak övdü" ifadesine yer verildi. 

El Cezire ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde çeşitli ikili konuları görüştüğünü duyurdu.

Alman uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle ise Trump’ın ortak basın toplantısındaki açıklamalarına yer verdi.

Deutsche Welle, Trump’ın ikili ilişkilerin muazzam olduğunu ve gelecekte daha da gelişmiş olacağını söylediğini yazdı. 

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini ise Ankara ve Washington’un Orta Doğuyu istikrarsızlaştırmak isteyen terör örgütleriyle mücadele taahhüdünde bulunduğunu yazdı.

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