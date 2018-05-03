  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı imar barışı dışında tutulacak

Verilen önerge ile İstanbul sahil şeridi ve tarihi yarımada İmar Barışı düzenlemesinin dışında tutuldu.

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Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı imar barışı dışında tutulacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: yarımada, İstanbul, imar, boğaz
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