Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı imar barışı dışında tutulacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.
Kaynak: AA
Verilen önerge ile İstanbul sahil şeridi ve tarihi yarımada İmar Barışı düzenlemesinin dışında tutuldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.
Kaynak: AA