  • 11 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.687
    EURO 4.361
  • BIST 103269.49
    ALTIN 152.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tarihi proje HÜRJET'te son durum

Tarihi proje HÜRJET'te son durum

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI), Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlattığı HÜRJET Projesi'nde detaylar netleşiyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tarihi proje HÜRJETte son durum

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ/TAI), Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (HÜRKUŞ) jet versiyonu olarak başlattığı HÜRJET Projesi'nde detaylar netleşiyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in ağustos ayında duyurduğu, konsept tasarımları ise geçen ay ortaya çıkan HÜRJET Projesi'ne yönelik ön çalışmalar devam ediyor.

Şirket, mevcut ihtiyaçlar ve pazar koşullarını değerlendirerek kendi inisiyatifiyle başlattığı projeyi, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi adı altında yürütecek.

HÜRJET'in, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı olarak T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve geleceğin savaş pilotlarını yetiştirmesi hedefleniyor.

HÜRJET'in 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı versiyonlarının Türkiye ve yakın coğrafyada yakın hava destek görevlerinde kullanılmak üzere silahlandırılması öngörülüyor.

Uçak, 1,2 mach hız, 45 bin feet irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak, son teknoloji görev ve uçuş sistemleriyle donatılacak.

Yoğun talep bekleniyor

TUSAŞ yetkilileri, HÜRJET Projesi'ni Türkiye'de havacılık sanayisinin gelişimi açısından oldukça önemli görüyor. Projenin, başarılı sonuçlar alınan ve yeni versiyonlarla sürdürülen HÜRKUŞ ile çalışmaları devam eden Milli Muharip Uçak Projesi arasındaki sanayi geçişini sağlayacağı belirtiliyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulunun onayıyla projeye başlandığını ve 6 aylık ön çalışma dönemi için bütçe tahsis edildiğini açıklamıştı.

Proje için devletten sipariş beklediklerini belirten Kotil, mevcut ihtiyaçlar göz önüne alındığında HÜRJET'e yoğun talep gelmesini öngördüklerini kaydetmişti.

Etiketler: tusaş, TAI, t38, savaş uçağı, milli uçaklar, hürkuş, hürjet, tsk, yerli uçak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER