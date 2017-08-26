'Tarihi öğrenemeyenler onu tekrar yaşamak zorunda kalır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu sen ki asırlarca hem Yavuz'u hem Yunus'u bağrında yaşattın, sen ki asırlarca sevgiyle bakanı yüreğinle düşmanlıkla bakanı bileğinle karşıladın. Bir asır önce senin kollarını, kanatlarını budamakla kalmayıp kalbini de yerinden söküp çıkarmaya niyetlendiler. Galiçya'dan Yemen'e, Trablus'tan Kafkasya'ya kadar dört bir yanından saldırıya uğradın ama Çanakkale'de, Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da Türk milleti sana öyle bir sarıldı, öyle bir sahip çıktı ki tüm dünya şaştı kaldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1071 Malazgirt Anıtı'nın bulunduğu alanda düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda halka hitap etti.

Türkiye'nin dört bir yanından Malazgirt'e gelen vatandaşları selamlayarak, konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönlü bizimle beraber olan dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime Malazgirt'ten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." diye konuştu.

Vatandaşlara, "Malazgirt Zaferi'nin 900'üncü yıl dönümünde yazılan o güzel marşta ne diyor?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, marşın, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey Kızılelma'ya, En güzel marşını vurmadan mehter, ya Allah, Bismillah, Allahuekber." mısralarını okudu.

Sultan Alparslan'ın 946 yıl önce bir cuma günü Malazgirt'te kazandığı zaferle Anadolu'yu ebedi yurt yapacak adımı attığını belirten Erdoğan, "Bir elinde al bayrağı, diğer elinde yeşil sancağıyla Anadolu'ya Malazgirt'ten girip Avrupa'nın ortalarına kadar şanla şerefle zaferle yürüyen ecdadımızla iftihar ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu zafer milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Alparslan'ın, savaşmak için ordusunun önüne geçtiğinde "Şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir." dediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten de bu zafer milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandırdı. Malazgirt Zaferi'nden sadece 4 yıl sonra 1075'te İznik'te bu coğrafyadaki ilk devletimizin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu ilan ettik. Yaklaşık iki asır sonra da dünyanın gördüğü en büyük devletlerden biri olan Osmanlı çınarı Anadolu'da kök salmaya, yedi iklim, dört kıtayı gölgesi altında toplamaya başladı. 946 yıldır bu vatanı korumak için gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda ölümü göze alarak mücadele eden tüm gazilerimize Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. İstiklali ve istikbali için aynı mücadeleyi verecek tüm evlatlarımızın yolu açık olsun.

Anadolu, ey Anadolu cennet vatan Anadolu, altı kanla üstü çileyle yoğrulmuş Anadolu. Ecdadın emaneti, geçmişimiz Anadolu. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız Anadolu. Bugün tam 946 yıldır bizimlesin, bunca yıldır doğudaki ve batıdaki, kuzeydeki ve güneydeki kardeşlerinin hem köprüsü hem umudu oldun. Bugün de tüm soydaşlarının, tüm dindaşlarının umudu olmaya devam ediyorsun. Yazık sana ağlamayan şaire, yazık sana titremeyen vicdana, yazık sana uzanmayan ellere, yazık seni kurtarmayan insana. Ey Anadolu sen ki asırlarca hem Yavuz'u hem Yunus'u bağrında yaşattın, sen ki asırlarca sevgiyle bakanı yüreğinle düşmanlıkla bakanı bileğinle karşıladın. Bir asır önce senin kollarını, kanatlarını budamakla kalmayıp kalbini de yerinden söküp çıkarmaya niyetlendiler. Galiçya'dan Yemen'e, Trablus'tan Kafkasya'ya kadar dört bir yanından saldırıya uğradın ama Çanakkale'de, Dumlupınar'da, 15 Temmuz'da Türk milleti sana öyle bir sarıldı, öyle bir sahip çıktı ki tüm dünya şaştı kaldı."

"Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir, eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunca can veren Mehmed'in yattığı yerdir." dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Her tümseğinin altında bir şehit yatma pahasına da olsa Türk milleti bağımsızlığından ve namusundan vazgeçmedi. İşte bunun için Anadolu'daki hikayemizin başladığı yeri Malazgirt'i yani şu toprakları asla unutmamalıyız."