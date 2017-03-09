'Tarih farklı olabilir ancak bu çevrede bir deprem olacağı kesin'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beyoğlu kentsel dönüşüm ofis ve alanı ile yeniden yapılan tarihi Emek Sinemasındaki çalışmaları inceledi,

Beyoğlu Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Ofisini ziyaret eden Özhaseki, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Özhaseki daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, doğru düşünülmüş önemli bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye'de kentsel dönüşümün birçok alanda yapıldığını dile getiren Özhaseki, bunun gereklilik olduğunu ifade etti.

Özhaseki, bir yeri yıkmanın çok kolay olduğunu anlatarak, "Ancak yaptıktan sonra ortaya çıkan halihazırda devam eden süreci temizlemek çok zor. Birçok yerde belediye başkanı arkadaşlarımız şöyle bir kolaycılık seçiyorlar, 'bu kötü yapıları yıkalım. Yoğunluğu artıralım. Sorunları çözmüş oluruz. Böylece de biz de aradan sıyrılmış oluruz.' Vatandaş evini verirken, 'üstüne daha iyi ne alabilirim?' diye bakıyor. Böylelikle iş içinde çıkılmaz hale geliyor. Böylece çok çirkin bir kentsel dönüşüm ortamı doğuyor." diye konuştu.

İstanbul'da deprem tartışmaları

Bakan Özhaseki, bir deprem uzmanının İstanbul için deprem tarihi verdiği hatırlatılıp, görüşlerinin sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Hocalarımızın görüşlerine saygılıyım. Ben bu konuda uzman değilim. Hocalarımızla yıl konusunda da tartışacak değilim. Şimdiye kadar bu hocalarımızın görüşlerini toplayıp, bazılarıyla da bizzat telefonda görüşerek ortalama onların söylediklerini ifade etmeye çalıştım. Bugün Ahmet Ercan hocamız herhalde '2039-2040' demiş. İnşallah 2050-2060 ya da hiç olmaz. Allah'tan dileğimiz bu. Yalnız şunu da bilelim, şunlar kesin, ülke olarak deprem bölgesiyiz. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesinde. İstanbul da riskli bölgelerden birisi. Marmara'da bir fay var. Bunun şu ya da bu tarihte olacağı hocalarımızın tahmini. Bunların tartışması olmaz. Tarih farklı olabilir ancak kesin olan bu çevrede bir deprem olacağı. Bunun '6,5 mu 7,5 mu?' olacağı tartışması da gereksiz. Kesin olan bu bölgede ciddi bir deprem olacak. Şiddeti, küsuratını da tartışmak çok anlamsız. Hocalarımızın ilmine saygı duyuyorum. Yalnızca onların söylediklerini iletiyorum. Asla onlarla bu konuda tartışma niyetim yok."

Bakan Özhaseki, ardından Tarlabaşı kentsel dönüşüm alanında inceleme yaptı.

"Belediyelerimiz tarihi yerlere sahip çıkıyor"

Daha sonra yeniden yapılan tarihi Emek Sinemasını ziyaret eden Özhaseki, tarihi yerlerin yeniden yapımının önemine değindi.

Bu konuda bütün belediyelerde bilinç oluştuğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Eskiden tarihi yerleri bilinçsizce yıkan belediyeler artık bunlara sahip çıkıyorlar. Ancak tam anlaşılamadığı için şöyle bir sıkıntı var, biraz acemice davranıyoruz. Bazen de iş yapmak isteyen insanlara, 'tarihi mirası koruma' adına itirazlar ediyoruz. İş yapmak isteyen insanların şevkini kırıyoruz. Artık belediye başkanlarımızın çoğu bu tarihi, kültürel mirası korumaya çalışıyorlar. 'Nasıl yardımcı olabilir?' diye düşüneceğimiz yerde ideolojik takıntıyla bağırmaya başlıyoruz. İş içinde çıkılmaz bir hal alıyor. Ancak gidişat çok sevindirici. Belediye başkanımız burada çok emek vermiş. Kolaycılığa kaçıp, seçim döneminde alelacele yapıp, çirkinleştirmemiş. Mükemmel şekilde ortaya çıkmış. Ayrıca bu tür işlerden müteahhitler çoğunlukla zarar eder. Maddi gelir elde edemezler. Ancak bunun gururun her zaman taşıyorlar. Bu yeterli." AA