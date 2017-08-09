'Tanımıyorum' dediği FETÖ sanığıyla 'ByLock' eşleşmesi çıktı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma sonucu, hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan dava açılan eski öğretmen Zafer Genç'in yargılandığı duruşmada tanık olarak ifade veren başka bir soruşturmanın şüphelisi A.Y. ile tanımadığını öne sürdüğü Genç arasında örgütün haberleşme ağı "ByLock" eşleşmesi çıktı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Genç, avukatı Bahattin Fırat ile tanık A.Y. katıldı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan bu davanın tanığı A.Y, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumdan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, "tanık" olarak ifade veren A.Y. beyanında, sanık Genç'i tanımadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti başkanı, A.Y'nin bu ifadesi üzerine kendisine, dosyaya giren ByLock tespit tutanağı içeriklerine göre Genç ile aralarında "ByLock" eşleşmesinin tespit edildiğinin söyledi.

A.Y. de bunun üzerine "ByLock programını kullanmadım. Bana okumuş olduğumuz ByLock tespit tutanağındaki sanıkla karşılıklı olarak birbirimizi eklediğimiz hususunu kabul etmiyorum." savunması yaptı.

Söz alan sanık avukatı Fırat da dosya içerisinde mevcut olan tanık beyanlarına bakıldığında, bu ifadelerin daha çok duyuma dayalı olduğunun görüleceğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Müvekkilim, teşhis aşamasında 'Muzaffer' isimli bir kişiyle karıştırılmaktadır. Müvekkilimin örgüt yöneticisi olduğu yönünde hiçbir beyan bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erzurum'un Horasan ilçesinde sınıf öğretmeni iken meslekten ihraç edilen Zafer Genç'in, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşmede kullandığı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'ya düzenli olarak para transferi yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tanık beyanlarına göre sanık Genç'in, Erzurum'un Horasan ilçesinde ve Rize'de emniyet yapılanmasından sorumlu imam olduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 10-11 Temmuz 2010'da düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) yaşanan usulsüzlükler nedeniyle hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydediliyor.

Genç'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor. AA