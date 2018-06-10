TANAP'ın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Eskişehir'de 12 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış törenine, paydaş ve dost ülkelerden devlet ve hükümet başkanları ile enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

TANAP ile Azerbaycan Hazar Denizi'nde bulunan Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınması hedefleniyor.

Son yıllarda ortak vizyonla Hazar Havzası'nın dünyayla bütünleşmesini sağlayacak büyük projelere imza atan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, bölgesel iş birliğini daha da ileriye taşımak için gerekli çabayı gösteriyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hatları ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu takip eden ve Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiğini oluşturan TANAP, bu çabaların somut örneklerinden biri oldu.

Güney Gaz Koridoru projeleri, gerek Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması, gerekse Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı bakımından büyük önem taşıyor.

Hazar kaynaklarının güvenli ve ekonomik güzergahlardan dünya pazarlarına taşınması, bölgede iş birliği ve karşılıklı güvenin yaygınlaşmasını da beraberinde getirecek.

Kaynak: AA