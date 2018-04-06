Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor

Polis ekiplerinin bu sabah da hastane çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor. Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Bugünkü randevuları için hastaneye gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından hastanenin ek binası ve çevre hastanelere yönlendiriliyor. Yangınla ilgili soruşturma da devam ediyor.

Adli ve idari soruşturma

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yangınla ilgili araştırmayı soruşturmayı derhal başlattık.Valilik başlattı, savcılık adli yönden başlattı, biz de idari yönden bakanlığımızdan soruşturmayı başlattık. İtfaiyenin savcılığın bizim çalışmalarımız neticesinde yangının sebebi net olarak ortaya çıkacak."

Yangının sebebi araştırlıyor

Demircan, yangının sebebinin belirlendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacağını da belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer sorumlular varsa elbette takibat yapılacak teknik olarak sıkıntı varsa tespit edilecek. Önümüzdeki günlerde yapılacak teknik tespitleri sizler aracılığı ile kamuoyumuz ile paylaşacağız. İçeride alev olmamış İçeride yangın olmamış ama dışarıdaki yangının dumanı içeriye gelmiş. Çok başarılı tahliye gerçekleştirilmiş."

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına yeniden başladı. Hastane içinde savcılık ve itfaiye yetkililerinin de incelemeleri sürüyor.

Can kaybı yaşanmadı

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangın, binanın çatı ve cephesini etkili olmuştu. Bina içinde yoğun duman nedeniyle hastalar, sağlık görevlilerinin de yardımıyla tahliye edilmiş, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti.

İstanbul'un çok sayıda ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış, yangında can kaybı yaşanmamıştı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da hastaneye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi almıştı.Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA