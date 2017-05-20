AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Önceki dönem il, ilçe, belde başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, 450 sivil toplum kuruluşu, 8 siyasi partimiz kongreye katılacak. Tahminen 100 bin civarında bir katılım bekliyoruz." dedi.

Ataş, Ankara Spor Salonu'nda, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti kongrelerinin her zaman coşku ve büyük katılımla gerçekleştiğini belirten Ataş, yarınki kongre için de hazırlıkların uzun süreden beri devam ettiğini ve salonun hazır hale getirildiğini bildirdi.

Kongrede bin 470 delegenin yer alacağını belirten Ataş, tüm illerden bugüne kadarki en yüksek katılımın gerçekleşeceğini söyledi. Ataş, "Bin 565 otobüs bize bildirildi, bu da takriben 60 binin üzerinde insan demek. 7 bin davetiye basıldı ve yerlerine ulaştırıldı, Türkiye genelindeki sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine dağıtıldı. Ayrıca şehit, gazi aileleri, engelli kardeşlerimiz ve onların bağlı oldukları sivil toplum örgütleri de davet edildi." diye konuştu.

Ataş, 260'a yakın yabancı misyon şefiyle büyükelçilere davetiyelerinin dağıtıldığını, siyasi parti temsilcilerinin de kongreye davet edildiğini anlattı.

Salon dışında kongreyi izleyebilme imkanı sunmak için çadır kurulduğunu söyleyen Ataş, ilk defa bu kongrede olmak üzere açık alanda led ekranların bulunduğunu belirtti.

Erdoğan ve Yıldırım, salona girmeden de hitap yapabilir

Bugüne kadar kendilerine dönüş yapan 98 yabancı heyetin katılımının beklendiğini kaydeden Ataş, şöyle devam etti:

"44 büyükelçi, 43 büyükelçilik temsilcisi, 11 de yabancı sivil toplum kuruluşu, kongremize katılacaklarını teyit etti. Yaklaşık 800 basın mensubu kongremizi izlemek üzere bildirimde bulundu. Bunlardan 704'ü ulusal, 105'i yabancı basın mensubu.

Salonumuzda yaklaşık bin 700 kişilik ekip, organizasyonu yönetecek. Bu personelin yaklaşık 400'ü partili görevlilerimiz. Diğerleri de illerden gelen bin 565 otobüsün heyet başkanı ve diğer görevlerde görevlendirilmiş arkadaşlar."

Ataş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dışarıdaki vatandaşlara, her kongrede olduğu gibi, hitap yaptıktan sonra salona girmelerinin beklendiğini belirtti.

Kongreye, önceki dönem cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanları, bakan ve 22., 23., 24. ve 25. dönem milletvekillerinin davet edildiğini bildiren Ataş, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan il başkanlarının yanı sıra mevcut il başkanlarının da katılacağını söyledi.

"8 siyasi partimiz kongreye katılacak"

Ataş, "Önceki dönem il, ilçe, belde başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, 450 sivil toplum kuruluşu, 8 siyasi partimiz kongreye katılacak. Tahminen 100 bin civarında bir katılım bekliyoruz." dedi.

Kongrede yapılacak konuşmalara da değinen Ataş, "Kurucu Genel Başkanı'mız ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, yarın da genel başkan adayı olarak kongremizde sunulacak, inşallah kongrede seçilmiş olacak. Cumhurbaşkanı'mız hitap ederlerken, işaret diliyle konuşmaları tüm kamuoyuna sunacak konuşma ekipmanlarımız olacak. Ayrıca simultane tercüme olarak da İngilizce ve Arapçaya konuşmalar yansıtılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehit yakınları, gazi aileleri ve engellileri temsilen de 219 katılımın teyitlendiğini belirten Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ı salona girişlerinde, 7 coğrafi bölgeyi temsilen yöresel kıyafetler giymiş kız ve erkeklerden oluşan 14 kişilik çocuk grubunun karşılayacağını bildirdi.

"Yeni bir şarkı yok"

Ataş, açıklaması sonrasında gazetecilerin kongreye ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Yeni olarak kaç şarkı hazırlandı?" sorusuna Ataş, "Şarkı noktasında hep kullandığımız şarkılarımız var, yeni bir şarkı yok." yanıtını verdi.

"Önceki cumhurbaşkanı ve başbakanlara da davetiye ilettiniz, geri dönüş yapan isimler var mı?" sorusu üzerine, "Takdir kendilerinin, ben Sayın Davutoğlu'nun katılacağını tahmin ediyorum, teyit ettiler. Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'in davetiyesini gönderdik. Ayrıca Başbakan'ımız ve Genel Başkan'ımız Binali Yıldırım Bey, telefonla da davet ettiler. Katılıp, katılmayacakları noktasında herhangi bir teyit henüz almadık ama biz katılımlarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ataş, bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın birlikte salona girip, birlikte selamlama yapacaklarını ifade etti.

Mustafa Ataş, kongrenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kongre salonundan notlar

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için davetlilerin oturacağı bölümde, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık forslarına yer verildi.

Protokolde eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun isimleri yan yana gelecek şekilde hazırlandı.

Ankara Spor Salonu'nun dışında Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın fotoğrafları yan yana asıldı.

Salona "Yürüyeceksin... Gençler yürüyecek arkandan", "Millete efendilik için değil millete hizmet için varız", "Hep birlikte yeni hedeflere", "Değişimin lideri milletin partisi", "Kutlu dava, güçlü Türkiye", "Sağlam irade, güçlü Türkiye" yazılı pankartlar da asıldı.