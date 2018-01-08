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Tahliye edilen akademisyenlere yakalama kararı

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada tahliye edilen 3 akademisyen hakkında cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

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Tahliye edilen akademisyenlere yakalama kararı

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "akademisyen yapılanması"na yönelik, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen hafta 8'i tutuklu 88 sanığın yargılandığı davada Prof. Dr. Selahattin Bekmez, Doç. Dr. Servet Demir ve Yrd. Doç. Dr. Murat Bağlıbel'in tahliye kararına itiraz etti.

ByLock ve Bank Asya hesapları delil 

Verilen tahliye kararının dosya adaletine ve eşitlik ilkesine uygun olmadığını kaydeden savcı, haklarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock ve Bank Asya hesapları gibi deliller bulunan sanıkların halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, söz konusu akademisyenler için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Bir üst mahkeme olan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirerek, sanıklar hakkında atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Gaziantep, fetö
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