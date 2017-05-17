  • 18 MAYIS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 24º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.572
    EURO 3.987
  • BIST 95724.95
    ALTIN 144.816
Buradasınız : » » Suudi Arabistan'ın sınır dışı ettiği 4 FETÖ'cü tutuklandı

Suudi Arabistan'ın sınır dışı ettiği 4 FETÖ'cü tutuklandı

FETÖ/PDY'nin Suudi Arabistan'da, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek elde ettikleri maddi geliri örgüte aktardıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suudi Arabistanın sınır dışı ettiği 4 FETÖcü tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında, Suudi makamlarca gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilerek Türk yetkililere teslim edilen 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 8'i tutuklanma, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklaması talep edilen şüphelilerden 4'ünü tutuklayan hakimlik, 12 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Operasyon

Suudi Arabistan'da hac ve umre gibi organizasyonlar düzenledikleri, bu etkinliklerden elde ettikleri geliri FETÖ'ye kaynak olarak aktardıkları ve örgütün Suudi yapılanması kapsamında faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatının etkin çalışmaları sonucu kimlik bilgileri Suudi yetkililerle paylaşılan şüpheliler gözaltına alınarak sınır dışı edilmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Türkiye'ye getirilen şüphelilerin, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Türkiye'de de haklarında yakalama kararı bulunuyordu.

Etiketler: fetö soruşturması, Suudi Arabistan, Hac, umre
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER