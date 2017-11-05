Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Suudi Arabistan'da özellikle son bir ayda dikkati çekici gelişmeler yaşandığını söyledi.

Katar ve İran'ın da Suudi Arabistan'daki gelişmelere müdahil olduğunu bildiklerini ifade eden Özcan, konunun şu anda bölgenin iç meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Yaşananların yolsuzlukla mücadele kapsamında kamuoyuna yansıtıldığını anımsatan Özcan, "Özellikle dün gece bazı ciddi hamleler yapıldı. Eski bazı bakanların ve prenslerin yolsuzlukla mücadele çerçevesinde tutuklandığı bilgisi sıkça paylaşılıyor. Suudi Arabistan merkezli bölgede başlayan hareketliliğin tam olarak ne olduğunun kısa süre içerisinde dünya kamuoyu ile paylaşılacağını düşünüyoruz. Suudi Arabistan'da ciddi bir değişim ve hareketlilik var. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ile son dönemde Suudi Arabistan'ın bir yakınlaşması da söz konusudur. İran ve Lübnan'da farklı anlamda bu hareketlilikle yakından ilgileniyor." diye konuştu.

Halil Özcan, Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayarak, gelişmelerin Suudi Arabistan'ın istikrarı ve refahından yana sonuçlanmasını arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Al-Arabiya kanalında dün gece yayınlanan haberde, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında kurulan Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu'nun, "aralarında dün gece görevlerinden alınan bakanların da olduğu birçok eski bakan ve prens hakkında gözaltı kararı çıkardığı" ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA