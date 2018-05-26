Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi El-Hireyci: Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak görmüyoruz

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, basın mensuplarına verdiği iftarda, geleneksel hale getirdikleri iftar programlarının ilkini geçen yıl Ankara'da yaptıklarını, bu yıl da İstanbul basını ile bir araya gelmek istediklerini söyledi.

El-Hireyci, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bağlar uzun yıllara dayanıyor. İki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkiler mevcut. Ortak din ve kültüre sahibiz. Mevcut bu ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere götürmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak görmüyoruz"

Kudüs'te son günlerde yaşanan olaylara da değinen El-Hireyci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer Arap ülkeleri gibi Suudi Arabistan da Kudüs'ün, İsrail'in başkenti ilan edilmesine karşı çıktığını belirtti. Biz, Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak görmüyoruz, orada Filistin halkının da hakkı olduğuna inanıyoruz. Amerika'nın tutumunu kabul etmiyoruz ve reddediyoruz."

Kaynak: AA