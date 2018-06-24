Suruç'taki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, "Suruç İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı iddiaların araştırılması için Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu hususlar ile oyların kullanımı ve bir okulun çevresinde yaşanan yaralama olayıyla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır." dedi.

Doğan, "Usulsüz oy kullanan ve yaralama olayına karışanların yakalanması için gerekli talimatlar en hızlı şekilde verilmiştir. Suruç Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine usulsüz oy kullanmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişi, oy pusulalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullandı.

"HDP ve CHP'yi doğruyu söylemeye davet ediyorum"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da "Bu spekülasyonu yapan HDP ve CHP'yi özellikle ve özellikle bu iddialarından vazgeçmeye ve doğruyu söylemeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA