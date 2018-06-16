  • 16 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı: 19 gözaltı

Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı: 19 gözaltı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada HDP milletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suruçta AK Partililere yönelik saldırı: 19 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı Kaplan'ın yanı sıra terör bağlantısı nedeniyle HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HDP adayı İsmail Kaplan, Suruç'taki seçim çalışmaları sırasında Kürtçe yaptığı konuşmada, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik, "Bakın arkadaşlar, bizi acıtan nedir biliyor musunuz? Elbette ki içimizdeki ihanettir. O İdris-i Bitlisi... Biz 3 Mayıs 2016'yı Ankara'daki Türk meclisini, Osman Baydemir’i, İbrahim Halil Yıldız’ı unutmadık. Biz o İdris-i Bitlisi var ya onun ihanetini 24 Haziran’da başarıya (kazanmaya) çevireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Halil Yıldız'ı tarihi figür "İdris-i Bitlisi" olarak tanımlayıp ihanetle suçlayan Kaplan'ın konuşmasında verdiği tarihte yapılan TBMM Anayasa Komisyonu Toplantısı'nda HDP ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı.

Şanlıurfa Suruç'ta önceki gün AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Suruç, şanlıurfa, saldırı, AK Parti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER