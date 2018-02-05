Surki köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 17'nci güne girildi.

TSK: 947 terörist etkisiz hale getirildi

TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e doğru ilerleyişi sürüyor. Afrin'in batısında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Surki köyünü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 947'ye yükseldi.

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Kaynak: TRT Haber