'Suriye'ye yaptığımız yardımların değeri 2,5 milyar lira oldu'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, bağışçılar ve paydaşlarıyla Suriye'ye yaptıkları yardımların toplam değerinin 2,5 milyar liraya yaklaştığını belirterek, "Yaklaşık 40 bin tır dolusu insani yardım malzemesi çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca Suriyeliye ulaştırıldı." dedi.

Türk Kızılayı'nın 149. kuruluş yıl dönümü, bağışçılara madalya dağıtım töreni ve iftar programı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kınık, Kızılay ailesi adına kuruluşlarının 149. yıl dönümünde bağışçıları "Kızılay Madalyaları" ile taltif edeceklerini söyledi.

Geçen hafta sonu Mogadişu'ya uğurladıkları "Umudu Ol" yardım gemisinin birkaç gün sonra kuraklık ve açlığın vurduğu Somali'ye ulaşacağını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bin tır ile ülkenin kuraklık çeken her noktasına dağıtacağımız gıda ve ilaçlar, açlık ve salgın hastalıklarla boğuşan yaklaşık 3 milyon kişiye insanlık ve kardeşlik ödevimiz gereği umut olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine başlatılan kampanyaya destek veren herkese, operasyon ortakları olan Kızılay, AFAD, TİKA ve Sağlık Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. En çok da her hal ve şartta vicdanı ve iradesiyle insanlığın yanında durarak güçlü liderlik sergileyen ve söylemin ötesinde önderlik ettiği süreçlerle mazlumların umudu olan Onursal Başkanımız Cumhurbaşkanımıza en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım iyi ki varsınız, iyi ki başımızdasınız."

Avrupa'dan faşizmin ölümcül takibinden kaçabilmek için bindikleri Struma adlı gemide açlıkla imtihan edilen 790 Musevi için Kızılay teknelerinin umut olduğunu anlatan Kınık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, açılan kapıların ardından Gazze'de muhasara altındakiler için de "Lady Leyla" gemisinin umudun adı olduğunu ifade etti.

"Yardımların toplam değeri 2,5 milyar liraya yaklaştı"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, 15 Temmuz ihanet kalkışmasında Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla Kızılay olarak milletin yanında yer aldıklarını belirterek, bu uğurda Küçükesat Kızılay Şube Başkanı Serhat Önder'in de Genelkurmay önünde şehit düştüğünü hatırlattı.

Geçen yıl 2 milyon 150 bin olarak gerçekleşen kan bağışında yeni çıtanın 3 milyon ünite güvenli kan olduğunu kaydeden Kınık, şöyle devam etti:

"Bağışçılarımız ve paydaşlarımızla ülkemizden Suriye'ye yaptığımız yardımların toplam değeri 2,5 milyar liraya yaklaştı. Yaklaşık 40 bin tır dolusu insani yardım malzemesi çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca Suriyeliye ulaştırıldı. Bugün Türkiye olarak sadece topraklarında yüzde 80'i kadın ve çocuk olan 3 milyon kardeşimize destek olmakla kalmıyor, Suriye içerisinde de evlerini terk etmek zorunda kalmış 6 milyonu aşkın iç mülteciye destek için çırpınıyoruz."

Sosyal Uyum Programı kapsamında Türkiye'deki 820 bin Suriyeliye KızılayKart aracılığı ile düzenli maddi destek sağlandığını aktaran Kınık, "İlave olarak 100 bin Suriyeli çocuk ve ailesine de düzenli nakit Eğitim Desteği sağlıyoruz. Bu programlara destek amaçlı Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları ile imzaladığımız fon miktarı 4 milyarı, hesaplarımıza aktarılan tutar da 1 milyar lirayı aştı. Program ortaklarımız olan AB, BM, WFP, UNICEF, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD ve Göç İdaresi'ne iş birlikleri için huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda Kızılay'a bağış yapan 80 bağışçıya madalyaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak ve Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Suriyeli 10 yaşındaki Muhammed Hilal kendi yaptığı hat tablosunu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Hilal ve ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kızılay bağışçıları, Siirt'te topladıkları 27,5 lirayı Kızılay'a bağışlayan ilkokul öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazileri ile çok sayıda davetli katıldı.