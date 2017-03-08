'Suriyelilere vatandaşlık verilmesi söz konusu değil'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Canikli, "Türkiye'nin Münbiç'e yönelik kararlılığı konusunda son gelişmeler sonrasında neler söylenebilir?" şeklindeki soruya, "Kararlılığımızda hiçbir geri adım söz konusu değil. O bizim için son derece önemli hedeflerden bir tanesidir." yanıtını verdi.

Suriye konusunda her gün yeni gelişmeler yaşandığını ve hamleler yapıldığını belirten Canikli, "Bizim de hamlelerimiz var, elbette yapıyoruz da. Ama ila nihaye bu şekilde gitmez. Bir anda, tamamen gayri iradi diyebileceğimiz bir durumda, konumda bir bakıyorsunuz öngörülmeyen hadiseler yaşanmış. Burada amaç belliyse, hedef aynıysa o zaman aynı noktada buluşmak sorun olmaz. Ki öyle olduğunu zannediyoruz, öyle olduğu söyleniyor hem Rusya hem Amerika tarafından." ifadelerini kullandı.

"Etnik yapı önemli"

Türkiye'nin Münbiç ile ilgili yaklaşımının terör veya terörden beslenen siyasi oluşumlara izin vermeme yönünde olduğunu aktardığını ve ABD ile bu konuda bir mutabakat sağlandığını anımsatan Canikli, Türkiye'nin anlaşmaların, verilen taahhütlerin yerine getirilmesini istediğini dile getirdi.

Canikli, söz konusu bölgede etnik yapının önemine işaret ederek, herhangi bir değişiklik oluşturulmasının bütün bölgenin terörize olmasına neden olacağını ve çatışmaları tetikleyeceğini söyledi.

Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesinin referanduma götürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları anımsatılarak, buna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Canikli, şu yanıtı verdi:

"Bunlar gerçekte çok sığ düşünceler. Türkiye'nin şu an itibarıyla gündeminde böyle bir konu yok. Sayın Kılıçdaroğlu, tamamen başka nedenlerle, siyasi kaygılarla konuyu başka bir yere çekmeye çalışıyor. Eğer bu konuda bir çalışma yapılacaksa oturulur, konuşulur, Türkiye'nin menfaatine olacak adımlar atılır. Burada temel yaklaşımımız ülkemizin ve vatandaşlarımızın menfaati olacaktır. Ona göre elbette vatandaşımızın kanaatini her zaman alıyoruz zaten, en kolay sandığa giden vatandaşın karşısına çıkan siyasi organizasyon AK Parti'dir. Sayısız kereler bunu ispat ettik. Esas vatandaşla, milletle problem yaşayan CHP'dir. "

Nurettin Canikli, Kılıçdaroğlu'nun "Seçimlerde yüzde 10 barajını kaldıralım, yüzde 1 alan parti başkanı da Meclis'te temsil edilsin" önerisinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de "Kılıçdaroğlu akıllanmadı, terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'ye alan açmak için bunları talep ediyor yoksa demokratik standartların yükseltilmesi, temsilin güçlendirilmesi anlamında bir talebi yok. Tamamen terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin Meclise rahat girmesini sağlamak amacıyla..." değerlendirmelerinde bulundu.

CHP'nin referandum çalışmalarında geniş bir "hayır" cephesi bulunduğunu hatırlatan Canikli, CHP'nin imaj ve görüntüsünü bozabileceği endişesiyle "HDP, FETÖ'ye ve PKK'ya kampanyaları noktasında kamuoyunun önüne fazla çıkmamaları ve geride durmaları" tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

"Çok vahim bir hata"

Başbakan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu'nun "cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başbakan ile cumhurbaşkanının anlaşamayacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin de bunun çok vahim bir hata olduğunu ve başka bir ülkede bu tür bir "gaf" yapan siyasi parti liderinin görevde kalamayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun ya yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temel parametrelerini bilmediğini ya da bildiği halde o anda unuttuğunu ifade eden Canikli, şu andaki sistem için ise bu açıklamanın doğru olduğuna işaret etti. Mevcut sistemde başbakan ve cumhurbaşkanının görüş ayrılığına düşmesi halinde bir çatışma ortamı oluştuğunu anlatan Canikli, yeni sistemde yetkilerin tek elde toplandığını ancak yeni sistemin "tek adam" yönetimini de getirmediğini vurguladı. AA