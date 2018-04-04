Suriyeliler vatanlarına dönmeyi hayal ediyor

Suriye'nin kuzeyindeki Arap, Kürt ve Türkmenlere ait bölgeleri çoğu zaman çatışmadan, farklı yollarla kontrol altına alan terör örgütü YPG/PKK, bölgeye gelir gelmez insanlardan kayıtsız şartsız kendilerine itaat etmesini istedi.

Terör örgütü, kabul edilemez kurallarına uymak istemeyen Suriyelilerin ilk önce evlerine ve mallarına el koydu, sonra da genç kız ve erkek çocuklarını zorla silah altına aldı.

Çocuklarının Müslüman kardeşlerine karşı savaşmasını istemeyen, baskı ve şiddete dayanamayan Suriyeliler, Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Harrus köyünden göç eden Huzeyfe Muhammed Hasan, yaklaşık 3,5 yıldır vatan hasretiyle yaşadıklarını söyledi.

Hasan, evlerinin ellerinden alınarak yıkıldığını, buna rağmen topraklarını bırakmak istemediklerini, ancak çocuklarının silah altına alınması söz konusu olunca tereddüt etmeden kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.

"Bizi kardeşlerimize karşı savaştırırlar"

Ali Muhammed ise terör örgütü YPG/PKK'nın kendilerine muhalif olanlara her türlü zulmü yapmaktan çekinmediğini aktardı. Muhammed, sadece Arap veya Türkmenleri değil, kendileri gibi düşünmeyen Kürtlere de aynı zulmü uyguladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim gibi binlerce Kürt, şimdi Türkiye'de çalışıyor, evlerine dönemiyor. YPG/PKK şimdi köyümüzden çıksın, evlerimiz yıkılmış bile olsa gider çadırda da olsa yaşarız. YPG/PKK gitmeden köyümüze gidemeyiz, çünkü bizi kardeşlerimize karşı savaştırırlar."

"Zulüm içinde zulüm yapıyorlar"

Muhammed, Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasına da çok sevindiklerini ifade ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun yaşadıkları bölgeleri YPG/PKK'dan temizlemesini istedi.

Münbiç'den gelen Hasan Hüsso da YPG/PKK'nın ilk olarak evine ve bin 500 zeytin ağıcı bulunan arazisine el koyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA