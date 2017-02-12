Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye minnettar

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin’in Kızıltepe ilçesine yerleşen Suriyeliler, kendilerine sahip çıkan Türkiye’ye şükranlarını dile getirdi.

Suriyeli aileler, devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla ayakta kaldıklarını ifade ediyor. Suriyeli çocuklar, eğitim gördükleri okuldan aldıkları "Türkçe Öğreniyorum" kitabıyla Türkçelerini geliştirmeye çalışıyor.

Suriye’nin Derbesiye kentinden 3 yıl önce gelip Atatürk Mahallesi'ne yerleşen 9 çocuk babası Fadıl Muhammed (51), Türkiye’nin kendilerine sahip çıktığını, devletin ve hayırseverlerin yardımıyla ayakta kaldıklarını söyledi.

Suriye’de iş olmadığını ve aç kaldıkları için Türkiye’ye geldiklerini belirten Muhammed, şöyle konuştu:

“Burada çalışıyoruz, elhamdülillah günlük ekmeğimizi çıkarıyoruz. Türkiye bize sahip çıktı. İlaçlarımız, doktorumuz bedava. Bir gün bile bir sıkıntı yaşamadık. Türkiye bizim için çok iyi bir yer. Bizim isteğimiz, iş imkanımız olsun. Biz de bazı Suriyeliler gibi denizde boğulmak istemiyoruz. Avrupa’ya, Almanya’ya gittiler. Onların çoğu memnun değiller. Çoğu pişman oldular, "Keşke Türkiye’de kalsaydık' diyorlar.”

3 çocuğunun okula gittiğini ifade eden Muhammed, kendilerine verilen yardımlarla geçimlerine büyük katkı sağlandığını vurgulayarak, “En son bana verilen PTT kartında 900 lira vardı, çok iyi oldu. Bu yardımların devam etmesini istiyorum çünkü geçim zor. Evim kira, 350 lira kiraya gidiyor.” dedi.

Suriye’nin Halep şehrinden 4 yıl önce gelen ve Yeni Mahalle'ye yerleşen Suriyeli Muhammed Tahir Muhammed (53) de yaşanan zulüm ve yokluk nedeniyle Türkiye’ye sığındıklarını söyledi.

Türkiye’nin kendilerine sahip çıktığını ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Tahir Muhammed, “Bize yardım ettiler, yardım kartları verdiler. Bu kartlar, yardımlar bize çok katkı sağladı. Bize bakıyorlar. Herkesten çok memnunuz. Çocuklarım okula gidiyor, dil öğreniyor. Türkiye Devleti'nden memnunuz.“ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Suriyelilere Suriye hükümetinden daha çok sahip çıktığını kaydeden Muhammed, yapılan iyilikleri asla unutmayacağını dile getirerek, tüm Türkiye’ye teşekkür etti.

"Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz"

Merkezi Ankara’da bulunan Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) Mardin sorumlusu Adnan Yalçın da şunları anlattı:

“Ülkemizde devletin mültecilere yönelik sunduğu hizmetlerle birlikte sivil toplum kuruluşları olarak Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi (IMPR) olarak mültecilere ulaşıp ihtiyaç sahiplerine değişik yardımlarda bulunmaya çalıştık. Kızıltepe bölgesinde yaklaşık 2 bin 350 kadına hijyen çantası adı altında çantalar dağıttık. Bunun dışında kışlık yardım kapsamında ailedeki nüfus sayısına göre 600 ile 900 liralık yardımlarda bulunduk. Yaptığımız çalışmalar ve hizmetler, genellikle ulusal ve uluslararası kurumların verdiği destekler kapsamında devam etmektedir. Bu ulusal ve uluslararası kurumların Suriyeli mültecilere sağladığı hizmetler ve hibeler devam ettiği müddetçe biz de kurum olarak asıl ihtiyaç sahiplerini tespit edip ve bunlara dağıtarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.”

Diğer ülkelerin Suriyelilere Türkiye kadar yardımda bulunmadığına işaret eden Yalçın, "Dünya ülkeleri Suriyeli mültecilere hem gönüllerini hem de kapılarını kapattı. Türkiye komşuluk hakkını yerine getirdi." diye konuştu.

Yalçın, özellikle sağlık alanında Suriyeli sığınmacılara belki de kendi ülkelerinde sunulmayan hizmetlerin verildiğini, Kızılayın çeşitli yardımlar yaptığını belirterek, "Biz de sivil toplum kuruluşları olarak kendi üstümüze düşen görevleri, sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz.” dedi. AA