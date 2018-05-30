Suriyeli polisler Afrin için eğitiliyor

TSK'nın, hudutlar ve bölgede güvenliğin sağlanması, dost ve kardeş halkın teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması için 20 Ocak'ta PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin’de güvenli ortamın sağlanmasıyla insanlar evlerine dönmeye başladı.

Polis Akademisi Başkanlığı’nın da katkılarıyla Afrin’de görev yapacak Suriyeli polislere çeşitli branşlarda eğitim veriliyor.

Bu kapsamda ilk eğitimlerini bir süre önce alan 620 polis 25 Mayıs'ta kentte göreve başlarken, güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla belirlenen kriterleri taşıyan ve gönüllülük esasına göre seçilen 800 Suriyeli daha Polis Akademisi tarafından verilen eğitimlerde zorlu görevlerine hazırlanıyor.

Uzman polisler tarafından ders verilen 800 Suriyeli polis, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.

Özellikle silah ve atış konularındaki bilgilendirmelere daha çok ilgi duyan polisler, eğitimlerde başarılı olmak için çaba sarf ediyor.

“Gittikleri bölgede "özel tim" olarak görev yapacaklar”

Asayiş, terörle mücadele ve trafik gibi alanlarda bilgilendirilen polisler, 18 Mayıs'ta başladıkları 21 günlük eğitimlerini 8 Haziran'da tamamlayıp, TSK ve ÖSO'nun teröristlerden arındırdığı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde güvenliği sağlayacak.

Terörden temizlenen alanlarda binlerce kişinin güvenliğini sağlamaya hazırlanan Suriyeli polisler, gittikleri bölgede "özel tim" olarak görev yapacak.

Özel harekatçıların da desteğiyle büyük bir özveriyle eğitilen Suriyeli polisler, desteklerinden dolayı Türk Polis Teşkilatına teşekkür etti.

TSK'nın, 24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı ile sonrasında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından Suriye'deki birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçlerine, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan Suriyeli güvenlik güçleri, teröristlerden temizlenen bölgelerde göreve başladı.

Kaynak: AA