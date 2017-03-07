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Suriyeli pilot hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Hatay'da düşen Suriye uçağının pilotu ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Suriyeli pilot hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının pilotu ve Beşar Esed hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Barosundan avukatlar Gülden Sönmez ve Cihat Gökdemir tarafından verilen dilekçede, savaş pilotu Muhammed Sufhan'ın Suriye'de sivilleri bombaladığı, Esed'in de bombalama emrini veren kişi olduğu ifade edildi.

Dilekçe verilmesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına bir açıklama yapan avukat Gökdemir, Suriye'de devlet rejiminin uzun süredir halkını bombaladığına dikkati çekerek, milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü ve mağdur olduğunu kaydetti.

Düşen Suriye uçağının pilotu hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını ifade eden Gökdemir, "Biz hem uçağın pilotunun beyanlarından hem de Suriye'de bu mağduriyeti yaşayan insanların beyanlarından savaş uçağı pilotunun savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini tespit etmiş bulunuyoruz." dedi.

Gökdemir, yaptıkları tespitin mahkemeler tarafından da yapılarak Suriyeli pilotun cezalandırılmasını talep ettiklerini dile getirerek, "Hem pilot hem de Suriye'de bu pilotlara bu görevleri veren Beşar Esed hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." diye konuştu.

Avukatlar Gökdemir ve Sönmez, şüpheli pilotun Hatay'da bulunmasından dolayı soruşturmanın orada süreceğini kaydetti.

Etiketler: Suriyeli pilot hakkında suç duyurusu, Esed
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