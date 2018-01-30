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Suriyeli muhalifler Soçi'de temsil yetkisini Türkiye'ye verdi

Suriyeli muhalifler, Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

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Suriyeli muhalifler Soçide temsil yetkisini Türkiyeye verdi

Suriyeli muhalifler, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türk heyetine verdi.

Ankara'dan, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne katılmak üzere giden Suriye muhalefet heyeti, kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi.

Bu nedenle kongreye katılmama kararı alan Suriye muhalefeti heyeti, temsil yetkisini Türk heyetine verdi.

Kongre'de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışmalar Türkiye tarafından takip edilecek. 

Suriyeli muhalifler Soçi'ye katılmayacak

Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile konuyla alaklı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

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Kaynak: AA 

Etiketler: soçi, muhalifler, suriye
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