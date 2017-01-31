Suriyeli 'Gözyaşı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Suriye'de iki bacağını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden Mamun Halid Nasır ve 5 yaşındaki kızı Gözyaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan tarafından kabul edildi.

Suriye'nin İdlib kentinde yaklaşık bir yıl önce, rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır, 2016 sonbaharında eşi ve 5 çocuğuyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınmıştı.

Nasır'ın kızı Gözyaşı, Anadolu Ajansı aracılığıyla ''Gözlerimi alıp babama verin. O görsün ve beni sevsin'' sözleriyle babasının tedavisi için yardım eli uzatılmasını istemişti.AA