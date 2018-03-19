Suriyeli eski general: TSK için öncelik sivilleri korumak oldu

Suriye'nin eski kuzey ordusu komutanlarından eski Tuğgeneral Asad Nasif, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'yla (ÖSO) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na dair değerlendirmeler yaptı.

Afrin harekatının tam da gerektiği zamanda başladığına dikkat çeken Nasif, YPG/PKK'nın terör faaliyetlerine hem Türkiye'de hem de Suriye içerisinde hız verdiğini ve özellikle Afrin bölgesinde halka zulüm ettiğini anlattı.

"Bu operasyon insanlık için yapılıyor"

Harekatın ÖSO ile omuz omuza sürdüğünü hatırlatan Nasif, "Bölgenin arazi şartları zorlu. Dağlık bir bölge. Çok sayıda mayın ve el yapımı tuzaklar var. En önemlisi de siviller zarar görmesin isteniyor. Bunlara rağmen harekat tahminimizden daha hızlı ve başarıyla sürdürülüyor. Afrin bölgesinde 400-500 bin sivilin yaşadığı biliniyordu. Bu operasyon zaten savaş amacıyla başlamadı. Sadece insanlık için yapılıyor. Oradaki siviller defalarca kurtarılma çağrısı yapmıştı. Onlar için yapılıyor. Bunların zarar görmemesi için harekat titizlikle yürütülüyor" dedi.

"Kendi askerini tehlikeye atmak pahasına sivilleri koruyor"

Nasif, harekatta sivillere zarar gelmemesi için çok büyük özen gösterildiğinin altını çizerek, kurtarılan bölgelerde de yaralı vatandaşların tedavisinin yapıldığını ve onlara gıda, kıyafet yardımı yapıldığını vurguladı.

Halkın terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılardan da korunduğunu belirten Nasif, şöyle devam etti:

"Halk da bu durumdan çok memnun. Türkiye'nin ordusunun çok güçlü bir ordu olduğunu biliyoruz. Türk ordusu sivilleri düşünmese en fazla 24 saatte Afrin merkeze girebilirdi ama masum insanlara asla zarar vermek istenmiyor. TSK'ya göre en önemli öncelik sivil insanları korumak. Bazı ülkeler gibi terörü vuracağım bahanesiyle Suriye'de sivilleri katletmiyor. Hedef sadece terör. Kendi askerini tehlikeye atmak pahasına sivilleri koruyor."

Yabancı medya kuruluşlarına tepki

Nasif, bazı yabancı medya kuruluşlarının Türkiye'nin bu sivil hassasiyetine rağmen Türk askerini karalamak için çeşitli haberler yaptığına işaret ederek, "Son olarak bir köpek saldırısında yüzü parçalanan çocuğu, Türk askerinin Afrin'de sivillere yönelik saldırısı olarak gösterildi. Aynı medya, YPG/PKK'nın sivilleri canlı kalkan yapmak için bölgeyi terk etmelerini engellemesi haberini ise yayınlamıyor. Bu da onların Türkiye'yi, harekatı karalama niyetlerini açıkça gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: AA