Suriyeli aileler evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Muhammed el-Vasmi, terör örgütlerinin saldırısı sonucu ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak ülkesini çok özlediğini anlatan el-Vasmi, "Yaklaşık 4 yıldır buradayım ama insanın memleketi gibisi yok. Türk askerinden Allah razı olsun. Terörü temizlediler. Şimdi oralar da güvenli hale geldi. Onun için geri dönmeye karar verdik" diye konuştu.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana program kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine döndü.

Kaynak: AA