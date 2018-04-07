  • 07 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.97
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.372
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'deki sokak hayvanları için tıbbi malzeme yardımı

Suriye'deki sokak hayvanları için tıbbi malzeme yardımı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Suriye'deki savaşta zarar gören sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılmak üzere bölgeye tıbbi malzeme gönderdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyedeki sokak hayvanları için tıbbi malzeme yardımı

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede huzurun temin edilmesi amacıyla çalışmalar her alanda sürdürülüyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Suriye'deki sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Savaşta zarar gören sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılmak üzere bölgeye tıbbi malzeme gönderildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sınır ötesindeki birliklerin sadece insanların değil, orada bulunan sokak hayvanlarının da bakım ve tedavisini yürüttüğünü belirtti.

Bakan Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Sokak hayvanlarının tedavilerinin yürütülebilmesi için tıbbı malzeme ve ilaca ihtiyaç duyulduğu bilgisi üzerine sokak hayvanlarından sorumlu bir Bakanlık olarak hemen ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için ilgili birimlere talimat verdim. Temin ettiğimiz malzemeleri, Suriye'ye gönderilmek üzere Kilis'te bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığına teslim ettik. Hasıl olacak ilave ihtiyaçlar da Bakanlığımız birimleri tarafından karşılanmaya devam edilecek."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, geçen yıl Temmuz ayında da Suriye'deki hayvanat bahçelerinde bulunan ve savaş nedeniyle zor durumda kalan yabani hayvanları teslim almış ve bunların Türkiye'de tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: yardım, suriye, sokak hayvanları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER