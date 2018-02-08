  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.805
    EURO 4.668
  • BIST 115570.19
    ALTIN 160.966
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 'Suriye'deki senaryoları yapanların başına geçireceğiz'

'Suriye'deki senaryoları yapanların başına geçireceğiz'

Hatay'da İl Başkanlığında partililerle buluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yüzyılın kaderi ve tarihinin bugünlerde yazıldığını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyedeki senaryoları yapanların başına geçireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Afrin'de, Münbiç'te, kuzey Suriye'de bu bölgede tekrardan haritaları şekillendirmek için ortaya koyulan bütün senaryoları, bütün bu tuzakları Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın liderliğinde o tuzağı yapanların başına geçireceğiz." dedi.

Albayrak, bugün içinden geçilen tüm süreçlerin büyük doğumun habercisi olduğunu belirtti.

"Büyük doğumlar sancılı olur"

Yaşanılan süreçte sancıların çekileceğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Büyük doğumlar sancılı olur. Kolay değil. Bugün içinden geçtiğimiz tüm bu süreçler bu büyük doğumun habercisidir. Biraz sancı çekeceğiz, biraz canımız acıyacak, biraz gözyaşı dökeceğiz ama sonu feraha erecek, kurtuluşa erecek, Allah'ın izniyle bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanımızla gittiğimiz tüm programlarda herkes ne diyor biliyor musunuz? 'Sayın Cumhurbaşkanım bizi Afrin'e götür.' Genç, yaşlı hepsi. Cumhurbaşkanımız da diyor ki 'Bekleyin önde ben gerekiyorsa hep birlikte gideceğiz.' Bu it kopuklar da bu terör örgütü kisvesi altında birilerinin maşası da tarihten silinecek. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın."

"Ecdadımız hiçbir zaman zalim olmadı"

Albayrak, yaşanılan süreçte herkesin yek vücut, dimdik ayakta durması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Afrin şu kadarcık bir yer canım. Dümdüz edin geçin. Bir dakika biz zalim değiliz. Zalim olmadık. Bizim ecdadımız hiçbir zaman zalim olmadı. Mazlumu başını okşayarak, her zaman kolundan tutup kaldırarak sahiplendi. Öyle olduğu için zaten onların duasıyla bu millet bütün dünya yükleniyor, diyorlar ki bunlar nasıl bir millet. Vuruyor vuruyor bir daha kalkıyor. 2011'de 2012'de bir daha kalkıyor. Afrin'de, Münbiç'te, kuzey Suriye'de bu bölgede tekrardan haritaları şekillendirmek için ortaya koyulan bütün senaryoları bütün bu tuzakları Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın liderliğinde o tuzağı yapanların başına geçireceğiz."

AA

Etiketler: berat albayrak, suriye, afrin, zeytin dalı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER