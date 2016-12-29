Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.519
    Euro: 3.696
  • BIST: 77835.85
    Altın: 130.995

Kapat
Buradasınız : » » 'Suriye'deki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz'

'Suriye'deki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Suriyedeki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde ateşkese gidilmesi yönündeki mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık günü saat 00.00'dan itibaren ateşkese gidilmesi hususunda mutabakata varıldığını duyurmuştu. Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların bu mutabakatın dışında olacağı ve bu düzenlemeye Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği belirtilmişti. AA

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, suriye, Suriye'de ateşkes, twitter, Dışişleri Bakanlığı, rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  GÜNDEM

GÜNDEM HABERLERİ

Tüm Gündem Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER