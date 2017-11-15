  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Suriye'deki kirli oyuna Türkiye'den sert tepki

Suriye'deki kirli oyuna Türkiye'den sert tepki

Türkiye, terör örgütleri DEAŞ ile PYD/YPG'nin Rakka’daki kirli ittifakını bu sözler ile kınadı.

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Suriyedeki kirli oyuna Türkiyeden sert tepki

Suriye’de terör örgütlerinin anlaşmasına Türkiye’den çok sert tepki geldi.

Ankara, terör örgütü PKK/PYD’nin, Rakka'yı terk etmesi için DEAŞ’la vardığı anlaşmayı kınadı.

Bakanlık, terör örgütü PYD/YPG'nin Suriye'deki asıl amacının DEAŞ ile mücadele değil, toprak işgal etmek olduğunu söyledi.

Ankara’nın tepkisi bununla da sınırlı kalmadı.

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, "Anlaşmanın bir parçası değiliz; ancak buna saygı duyuyoruz." açıklamasının esef verici olduğu belirtildi.

ABD'ye Rusya'dan tepki

Washington’a Moskova’dan da tepki geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de Elbu Kemal'den kaçan DEAŞ’lı teröristleri koruduğunu ifade etti.

Kirli ittifak, İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun da gündemindeydi.

Soylu, “Bugün DEAŞ’la mücadele aracı olarak kullanıldığı iddia edilen terör örgütleri yarın pekala DEAŞ’ın yerini almaya adaydır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Twitter mesajında "Bu kirli pazarlık, DEAŞ'ı bahane ederek Türkiye'ye iftira atanların maskesini düşürmüştür." ifadesini kullandı.

CHP'den tepki

PYD-DEAŞ anlaşmasına Cumhuriyet Halk Partisi de tepki gösterdi.

CHP sözcüsü Bülent Tezcan, “Terör örgütleriyle iş tutulmasına her zaman karşıyız silahın nereye döneceğini bilemezsiniz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: rakka, PDY, Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ
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