'Suriye'deki ateşkes insanlık için de sevindiricidir'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye'de ateşkes mutabakatına ilişkin, "Bugün bir sevindirici haber alıyoruz. Bu haber hakikaten insanlık içinde sevindiricidir, bizim için de sevindiricidir. Çünkü ortada bir kısım vekalet savaşı verilirken mağdur olan, kanı dökülen, hayatını kaybeden büyük dramlar yaşayan bir insanlık vardı." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir ve beraberindekilerle İl Jandarma Komutanı Albay Timuçin Alper'i ziyaret eden Kaynak, burada yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan gelişmenin sevindirici olduğunu bildirdi.

Suriye nüfusunun çok büyük miktarının başka ülkelere giderek yer değiştirdiğini dile getiren Kaynak, şöyle devam etti:

"En son Halep'te büyük bir insanlık dramı yaşanmaya başlamıştı, yazdan beri izliyoruz. Halep'te savaş uçaklarıyla bombalarla, hastaneler ve okullar dahil büyük yıkımlar, büyük tahribatlar, meydana geliyordu. Kahramanmaraş'a gelmemiz bir tevafuk mudur, bir tesadüf müdür bilemem ama 15 gün önce geldiğimizde bir tahliye süreci başlamıştı. Sonrada bu süreç kesildi, ancak Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve İran mevkidaşlarıyla Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanıyla, Başbakanımızın hem Rusya Başbakanı, hemde İran Cumhurbaşkanı yardımcısıyla yaptığı görümeler neticesinde, birkaç gün sonra tahliyeler yeniden başlamıştı. Hafta başı itibariyle Halep'te tahliyeler tamamlandı. 40 bini bir miktar aşan sayı tahliye oldu."

Bölgede çatışmasızlık sürecinin inşa edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Kaynak, dünyanın bu hususta yıllardan beri emek sarf ettiğini, bir Cenevre süreci başlatıldığını, ancak bu zamana kadar bir netice alınamadığını belirtti. Kaynak, her başarısız görüşmeden sonra da büyük dramlar yaşandığını, o başarısızlığın neticesinde hastane ve okul bombalandığını ifade etti.

Kaynak, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bir sevindirici haber alıyoruz. Bu haber hakikaten insanlık içinde sevindiricidir, bizim için de sevindiricidir. Çünkü ortada bir kısım vekalet savaşı verilirken, mağdur olan, kanı dökülen, hayatını kaybeden ve büyük dramlar yaşayan bir insanlık vardı. Türkiye, Rusya ve İran, uzunca süreden beri benim de şahit olduğum, Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanıyla, Başbakanımızın hem Rusya Başbakanı, hem de İran Cumhurbaşkanı yardımcısıyla yaptığı çalışmalar neticesinde, İran, Türkiye ve Rusya, kendi etkin oldukları gruplar üzerinde kendi nüfuslarını kullanacaklar ve bu gece saat 24.00'dan itibaren Suriye'de bir ateşkes uygulanmaya başlayacak. Tabi bu çok sevindirici bir şey. Dünya yaklaşık 5 yılı aşkın bir süredir bu hadisenin peşindeydi. Kararın ve varılan mutabakatın en önemli ayrıntısı, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul edilen örgütleri kapsamamasıdır. Yani DEAŞ terör örgütüyle olan mücadelede devam edecek. Adını değiştirse de El-Nusra da terör örgütü olarak kabul edilmişti. Ateşkes bu örgütlerle yapılan mücadeleyi kapsamıyor."

AFAD'dan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak bölgede Halep'in tahliyesine rağmen çok önemli yeni dramlar yaşanma riski bulunduğunu, bu ateşkesin de bunun önüne geçeceğini vurgulayan Kaynak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusuna verdiği destekle süren, DEAŞ'a karşı mücadelenin aynen devam edeceğine dikkati çekti.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, şunları ifade etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 24 Ağustos’ta başlatmış olduğu 4 ayı bulan çalışmalar sırasında önemli başarılara imza attı. Dünyanın 65 ülkesi DEAŞ terör örgütü ile mücadele için koalisyon kurarken, terör örgütüne karşı sahada tek kalıcı ve tesirli mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapmıştır. Hem de öyle bir tarihi düşünün ki 15 Temmuz gibi büyük bir hain darbe girişiminden hemen hemen 35-40 gün sonra dünyanın modern güçlü silahlarına sahip ve orduların başaramadığı, beceremediği mücadeleyi yapmak üzere sahaya çıkmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri bütün unsurları ile içerisindeki hainlerden temizlendikten sonra, bu coğrafyanın ne kadar güçlü ordusunun olduğunu ne kadar kahraman olduğunu hangi fedakarlıklarla o sahada milletimize, ülkemize yönelik gelen tehlikeleri önlemeye çalıştığını, gerçekten yeni bir kahramanlık yazarak göstermektedir."

Kaynak, yakın bir zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar çalışmalarıyla El Bab’taki temizlik harekatının da tamamlanacağını bildirdi.

"Tabi El Bab’ta maalesef geçtiğimiz hafta çarşamba günü şehitler verdik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine milletimize baş sağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı diliyorum" diyen Kaynak, şu görüşlere yer verdi:

"Bu pazar Kilis Devlet Hastanesinde yaralı asker kardeşlerimizi ziyaret ettiğimizde, millet olarak ne kadar övünsek az bir askere sahip olduğumuzu müşahade ettik. Askerimize geçmiş olsun yaran nerende dediğimizde, hemen hemen pek çoğu 'ayağımda şarapnel parçası var.' Büyük patlamadan dolayı 'kulağımda duyma bozukluğu, gözümde görme bozukluğu var.' diyenlere bizden bir şey istiyor musunuz? Bizden bir isteğiniz var mı? diye sorduğumda ise ‘Bir an önce hastaneden taburcu olmak ve silah arkadaşlarımızla ülkemizin güvenliği için cephede yeniden mücadele etmek istiyoruz.' istisnasız herkesten aynı cevabı aldık, benimle o an beraber olanlar şahittir."

Kaynak, bu coğrafyada güçlü bir ordu olmadan hayatta kalmanın mümkün olmadığını bildirdi. Kaynak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de kısa sürede 2 bin 200 kilometre kareye varan bir alanda bundan sonra Türkiye'ye bir tehlike sirayet etmesini önlemesi bakımından her türlü takdirin üzerinde çalışma yaptığını sözlerine ekledi. AA