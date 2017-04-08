'Suriye'de tarih yok ediliyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "Halep Osmanlısından bi̇ze ne kaldı? paneli̇nde yaptığı konuşmasında, "Tam da İdlib'de yaşananlar, kalbimizi en ağır biçimde yaralamışken, Halep'in sesine kulak vermek gerçekten çok anlamlı." dedi.

Halep'in, İdlib'in hemen yanı başında, savaşın en kritik hattını oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta ne yazık ki, insanlık İdlib'de bir kere daha öldü. Yüzlerce çocuk kimyasal saldırılarla, bizlere ağır vicdani yükler bırakarak bu dünyadan ayrıldı. Şimdi insanlık olarak bu utancın üstesinden nasıl geleceğiz?" ifadelerini kullandı.

İç savaş öncesi Osmanlı'dan kalma eserlerin, iç savaş sonrası ne hale geldiğini açılışını gerçekleştirdikleri sergide gördüklerini ifade eden Erdoğan, Halepli mimarın, bir tarihin, bir şehrin nasıl yok edildiğini acı bir şekilde gösterdiğini söyledi.

Emine Erdoğan, "Suriye'de yaşanan katliam öylesine çok boyutlu ki insan, tarih, kültür, her şeyin yok ediliyor. Tarihi eserler yağmalanarak, insanlık mirası el değiştiriyor. Birkaç yıl sonra Halep’in öz mirasını, kim bilir hangi müzelerde göreceğiz? Halepli sanatkarların ruhunu taşıyan eserler, kim bilir hangi pazarlıkların konusu yapılıyor?" dedi.

Halep'in dokusunun yüzde 70'inin, Osmanlı döneminden kalma olduğunu belirten Erdoğan, "Halep tarihi aynı zamanda bizim tarihimizdir. Bursa, Edirne, Erzurum neyse, Halep de odur bizim için. Birlikte yaşamanın sembolüdür. Dolayısıyla Halep'te sadece ibadethaneler, kütüphaneler, hanlar ve hamamlar yok edilmemiş, insanlığın birlikte yaşama ufku da ortadan kaldırılmak istenmiştir." dedi.

"16 Nisan bir milat olacak"

Emine Erdoğan, 16 Nisan'ın bir milat olacağını düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye'nin öz güvenli milli siyaseti adına, tüm güç odaklarına milletçe etkili bir cevap vereceğimize gönülden inanıyorum. Sadece Türkiye için değil, dünyanın bütün mazlumları ve en önemlisi 'dünyanın iyiliği için Türkiye' diyor, hepimize büyük sorumluluklar düştüğünü hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.