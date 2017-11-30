Suriye'de siyasi çözüm çabalarına ilişkin açıklama

Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Kongresinin tarihinin henüz netleşmediğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, katılımcıların Türkiye, Rusya ve İran ile ortaklaşa belirleneceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin kongreye katılımının ya da başka bir rolünün olmasının istenmediği dışişleri kaynakları tarafından vurgulanıyor.

ABD Başkanı Trump'ın, terör örgütü PYD/YPG'ye silah yardımını keseceğini açıklamasına rağmen yardıma devam edilmesi konusunda ise, "ABD yönetiminin siyasi dileklerinin sahaya ne zaman geçeceği konusunda sıkıntıların yaşandığı bir gerçek.Bilgi paylaşımı yeterli değil.Bizim için bir saatlik işbirliği bile son derece zararlı ve endişelere yol açan bir husus" denildi.

Diplomatik kaynaklar olası Afrin operasyonu için ise taciz ve sınır ihlalleri oldukça fiziki müdahalenin olacağını belirtti.

Kaynak: TRTHABER