  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Suriye'de sadece insanlar değil insanlık katlediliyor'

'Suriye'de sadece insanlar değil insanlık katlediliyor'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İdlib'deki kimyasal silah saldırısına tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

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Suriyede sadece insanlar değil insanlık katlediliyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.

Çelik, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'de sadece insanlar değil insanlık katlediliyor. Katliamın durdurulması için daha kaç Suriyeli çocuğun ölmesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine sabah düzenlediği kimyasal saldırıda, çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.

Son 10 günde sivillere karşı 4 kez kimyasal silah saldırısı düzenleyen Esed rejiminin, dün gece İdlib'in El Habit beldesine yönelik klor gazlı saldırısında da 20 sivil zehirlenmişti.

Etiketler: Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Ç, idlib, kimyasal silah saldırısı
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