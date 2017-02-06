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Suriye'de 321 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, DEAŞ terör örgütüne ait 321 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı. 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Suriyede 321 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, 167'nci gün geride kaldı.

Operasyon kapsamında tespit edilen 256 DEAŞ terör örgütü hedefine karadan ateş açıldı.

Teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Bu arada, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Bab ve Bzagah bölgelerinde  65 DEAŞ terör örgütü hedefine hava harekâtı yaptı.

Operasyonda, barınma maksatlı kullanılan 59 bina, 4 karargâh binası ve 2 kontrol noktası imha edildi.

Hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 13 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi, 8'i ise yaralandı. 

Etiketler: fırat kalkanı, deaş hedefleri, tsk
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