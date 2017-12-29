Suriye Zirvesi'ne PYD/YPG dahil hiçbir terör örgütü davet edilmeyecek

Soçi'de 29-30 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Soçi Suriye Zirvesi'ne ilişkin diplomatik kaynaklardan açıklama geldi. O açıklamaya göre, PYD/YPG dahil hiçbir terör örgütü zirveye davet edilmeyecek. Türkiye, kırmızı çizgisi olan PYD/YPG'nin toplantıya davet edilmemesi konusunu Rusya'ya iletti. Rusya, Türkiye'nin kırmızı çizgisine hassasiyetle yaklaştı ve teklifi kabul etti.

Diplomatik kaynaklar, ayrıca 3 ülkenin zirveye davet edilecek ülkeler hakkındaki çalışmalarının devam ettiğini, PYD/YPG'nin davet edildiği haberlerinin kaynağının terör örgütlerinin haber siteleri olduğunu açıkladı.

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Türkiye PYD/YPG hassasiyetini daha önce de dile getirmişti

Daha önce Soçi'de düzenlenmesi planlanan Suriye Zirvesi'ne PYD/YPG terör örgütünün katılacağının açıklanması üzerine Türkiye, karara tepki göstermiş, toplantı iptal edilmişti.

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Kaynak: TRT Haber